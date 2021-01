Sommeren 2018 kjøpte Fredrik Skavlan og samboeren Maria Bonnevie en tomannsbolig på Oslos beste vestkant til 21,6 millioner kroner.

Paret ønsket å totalrenovere den verneverdige boligen før innflyttingen.

Tømrermester Kjetil Eriksen fikk jobben med å skifte og restaurere vinduene i boligen. Underveis i rehabiliteringen skar det seg mellom Eriksen og Skavlan, som var uenige om pris og kvaliteten på arbeidet som ble utført.

Som følge av krangelen nektet Skavlan å betale Eriksen for hele jobben.

I desember møttes partene i Oslo tingrett.

Ville bryte kontrakten



Eriksen krevde å få 540.000 kroner i erstatning for å ha utført jobben, mens Skavlan krevde å få tilbakebetalt 341.000 kroner som han allerede hadde betalt for arbeidet. Skavlan ønsket samtidig å heve kontrakten med tømrermesteren, skriver Dagbladet som først omtalte saken.

Partene forklarte seg over tre rettsdager, og torsdag kom dommen i saken.

«Slik retten ser det, har det ikke vært uenighet mellom parten om at det var mangler ved malerarbeidet som var utført. Retten har etter dette kommet til at malerarbeidet ikke var fagmessig utført», skriver retten i dommen.

Men retten mener Skavlan ikke ga tømrermesteren god nok tid til å rette feilen.



«Retten har etter dette konkludert med at Skavlan avslo et rettetilbud fra selskapet som han pliktet å motta. Konsekvensen er at han har mistet retten til å kreve prisavslag og heving».

– Veldig glade



Retten kom derfor til at Skavlan må betale 540.000 kroner for arbeidet som ble utført. Han må også betale 293.000 kroner i saksomkostninger.



Til Dagbladet forteller Kjetil Eriksen at han er fornøyd med dommen.



– Vi er veldig glade for at vi har fått medhold, vi synes egentlig at det var veldig unødvendig å måtte havne i retten. Vi er egentlig bare glade for at vi har fått bekreftet at det vi har hevdet hele veien er retten enig i, sier Eriksen.

Skavlans advokat Ole Johan Prytz sier til VG at hans klient er fornøyd med at retten var enig i at arbeidet var for dårlig.

– Det viktigste for Fredrik var å få medhold i at tømrermester hadde levert et slett arbeidet. Retten sier på den ene side at arbeidet var for dårlig, men Fredrik ga han ikke god nok tid til å rette, etter rettens mening, forteller Prytz til VG.

Fredrik Skavlan har ikke tatt stilling til om saken skal ankes.