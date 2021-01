Ekstremværet Frank på full fart mot nord – Bardu setter krisestab

– Det er fra klokken 16 og utover vi forventer mer ekstreme vindkast, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen til NTB om ekstremværet Frank.

Fra i ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund, varsler Meteorologisk institutt.

Allerede ved 14.30-tiden ble det meldt om orkan med vindkast opp mot 50 meter i sekundet.

– Det er nå observert ekstremt kraftige vindkast på Nord-Helgeland. Vi forventer at vinden skal øke også i Salten, Ofoten og Troms utover torsdag ettermiddag og kveld, og lengst nord natt til fredag, melder Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Vegg blåste bort

Allerede før de kraftigste vindkastene hadde truffet Nordland, meldte politiet i Nordland om en vegg i et gammelt fjøs i Leirfjord som hadde blåst vekk, et vogntog på Lurøy som ble lagt over på siden av vinden, og om en huseier i Rana som hadde bevegelser i taket på huset på grunn av vinden.

Men også lenger sør vil man merke virkningene av ekstremværet. På Yr.no meldes det om opp mot en halv meter med snø i Agder og Rogaland fram mot fredag ettermiddag. Dette gjelder over 300 til 500 meters høyde. I høyere fjellområder kan det komme mer.

Flere innstilte avganger

Torsdag formiddag sørget sterk vind for at flere fergesamband på Helgeland ble innstilt, blant annet Tjøtta-Forvik, Levang-Nesna, Horn-Andalsvåg og Vennesund-Holm.

Det er ingen avganger mellom Bodø og Væran, mens hurtigbåten mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad også er innstilt på grunn av værforholdene. Det samme gjelder fergen mellom Stangnes og Sørrollnes i Sør-Troms.

Lenger sør er begge danskebåtene er kansellert, skriver Fædrelandsvennen . På Twitter melder Meteorologisk institutt om bølger opp mot elleve meters høyde i Agder og Rogaland.

Widerøe har kansellert flyavganger til Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana på grunn av ekstremværet, melder VG.

Stenger skoler

Flere kommuner i Nordland stenger eller vurderer å stenge skoler på grunn av ekstremværet.

Meløy kommune stenger Enga skole og Skolefritidsordningen fredag på grunn av ekstremværet, melder NRK. Beredskapsledelsen i kommunen vurderer situasjonen fortløpende.

I Saltdal kommune ble elevene sendt hjem fra skolen tidligere torsdag slik at de skal komme seg trygt inn før vinden økte på.

Også i Fauske kommune vurderer man om skolene skal stenges fredag. Dersom skolene stenges, blir foresatte varslet via SMS.

Stor fare

For bilistene er blant annet E6 over Saltfjellet midlertidig stengt. I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uværet.

– Kombinasjonen av sterk vind og kulde kan medføre farlige situasjoner. Veier og bruer kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og nedfall. Ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare , skrev politiet i Nordland på Twitter.

#Nordland: Grunnet ekstremværet gjentar vi oppfordringen fra tidligere. Kombinasjonen av sterk vind og kulde kan medføre farlige situasjoner. Veier/bruer kan bli stengt på kort varsel grunnet vind og nedfall.Ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare.Hold deg hjemme. — Politiet i Nordland (@politinordland) January 21, 2021

Statsforvalteren i Nordland (tidligere statsforvalter) ber folk om å sikre løse gjenstander. I meldingen kommer også en klar oppfordring til folk om å holde seg hjemme med mindre man absolutt må ut.

– Det er veldig farlig. Ikke minst fordi det kan fly løse gjenstander gjennom luften som kan treffe deg. Jeg så blant annet at det var en lastebil på E6 på Helgeland som hadde blåst av veien, sier statsmeteorolog Samuelsen.

Han sikter til lastebilen som ble tatt av vinden i Vefsn i Nordland ved 9-tiden på E6 like nord for Mosjøen. Sjåføren kom uskadd fra ulykken.

Vi har forlenga farevarslet for ekstremværet Frank til å gjelde ut fredag ettermiddag. Det er venta ekstremt kraftige vindkast i Nord-Norge og Trøndelag. Det er farlig å være utendørs. Vær forberedt på bl.a. strømbrudd, forfrysningsfare, og skade på bygninger og infrastruktur‼️ pic.twitter.com/Wwqsxg0X7J — Meteorologene (@Meteorologene) January 21, 2021

Krisestab

I Bardu kommune har de satt krisestab før Frank viser krefter for alvor. Der frykter man blant annet bortfall av strøm og mobilnett. Ordfører i kommunen Toralf Heimdal sier til NTB at de har satt krisestab blant annet etter erfaringene de hadde etter ekstremværet Ylva i 2017.

– Vi har tettet en del avvik vi hadde da. For eksempel hadde vi ikke nødstrøm på sykehjemmet, men det har vi nå, sier Heimdal.

Ved 11.30-tiden var det fortsatt en del timer igjen til de verste vindkastene var ventet, men ifølge ordføreren blåste det da friskt i kommunen hans.

Minker fredag ettermiddag

Ifølge Meteorologisk institutt vil Frank gradvis gå tom for krefter fredag ettermiddag.

– Vinden vil avta litt etter litt. Vi har sendt ut ekstremværvarsel til i fredag kveld. Men i løpet av fredag ettermiddag begynner de ekstreme vindkastene å avta til å bli mer moderate vindkast.

– Det vil fortsatt blåse lørdag også, men da snakker vi ikke ekstremt lenger. Likevel kan det fortsatt bli sterke vindkast.