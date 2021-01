I dag treffer ekstremværet Frank Nord-Norge

Fra torsdag ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund , varsler Meteorologisk institutt.

De ekstreme vindkastene er ventet i Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Også i Namdalen i Trøndelag er det ventet svært kraftig vind.

– Farlig å være utendørs

I Nordland, der ekstremværet er ventet å starte ved 13-tiden, forbereder politiet og øvrige nødetater seg på uværet. De ber folk sikre løse gjenstander og holde seg hjemme.

– Torsdag og fredag er ikke tiden for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten. Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i en melding fra Statsforvalteren.

I farevarslet heter det at det vil være farlig å være utendørs.

– Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, står det i varselet.

Sjekk været der du bor

De får navn

Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, på deler av Vestlandet og Møre og Romsdal.

I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand.

Denne gang har ekstremværet altså fått navnet Frank.

Et gult farevarsel er sendt ut for Sør-Norge og gjelder for de kommende dagene⚠️ Flere steder er det ventet mye regn, snø og en god del vind som kan by på utfordringer. Sjekk https://t.co/u6O2VtqROD for detaljer om ditt sted!📍 pic.twitter.com/X0j8EkINRp — Meteorologene (@Meteorologene) January 20, 2021

Mye snø i Sør-Norge

Et stormsenter over Nordsjøen torsdag gir også fronter inn mot Sør-Norge. Dette vil føre med seg mye og til dels tung snø, og i tillegg får også denne landsdelen sterk vind. Nettselskapet Elvia opplyser at de har økt beredskapen for å kunne opprettholde strømleveransene.

Denne værtypen innebærer utfordringer for strømforsyningen, med risiko for trefall over linjer, skader på utstyr samt stor snø- og islast på linjene. Folk bes om å holde seg unna linjer som har blåst ned.

– Vi fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia

Fjelloverganger stengt

Natt til torsdag påvirket været farbarheten på flere fjelloverganger i Sør-Norge.

Riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland var stengt, men det var kolonnekjøring på riksvei 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uvær. Vegvesenet understreker at stengingen kan blir utvidet både før og etter den angitte tidspunktene hvis været tilsier det.