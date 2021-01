Biden underskrev en rekke presidentordrer

USAs president Joe Biden brukte sin første dag i embetet til å undertegne en rekke presidentdekreter som reverserer Donald Trumps politikk, særlig innen klima og innvandring.

Biden har blant annet erklært at USA igjen slutter seg til Parisavtalen og WHO, stanset byggingen av grensemuren mot Mexico og opphevet det omstridte forbudet mot innvandring fra et titall land, de fleste muslimske.

Verdenslederne håper på ny start med Biden

Ledere over hele verden gratulerer Joe Biden og Kamala Harris og ser fram til en ny start etter fire kaotiske år under Donald Trump.

Verdenslederne ønsket Biden velkommen inn i sine rekker, idet de påpekte at verdens mest presserende problemer, som koronakrisen og klimaendringer, krever multinasjonalt samarbeid, en idé som Trump latterliggjorde.

Klimaministeren: Svært gledelig at USA går tilbake til Parisavtalen

– Jeg forventer at USA så raskt som mulig kommer med et forsterket utslippsmål under Parisavtalen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

USAs nyinnsatte president Joe Biden undertegnet i går en presidentordre om at USA igjen skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet.

431 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 431 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn dagen før, men 236 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 59.887 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ingen streik blant dyrepleierne



Etter mekling på overtid er det enighet i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter. Drøyt 40 ansatte ved seks klinikker i Oslo og Bergen kunne ha blitt tatt ut i strek.

Partene møttes hos Riksmekleren i går, og rett før klokka halv to i natt kunne NHO Mat og Drikke melde om enigheten.

Bidens første statsråd ble godkjent av Senatet

Avril Haines, som er president Joe Bidens etterretningssjef, er den første av hans statsråder som er godkjent av Senatet. Hun blir den første kvinnen i stillingen.

Haines, som tidligere har arbeidet i CIA, blir sjef for National Security Agency, som samordner alle USAs 18 etterretningstjenester, inkludert CIA. Haines' kandidatur hadde bred støtte i Senatet. 84 senatorer stemte for, mens 10 stemte imot.