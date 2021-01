Klimaministeren: Svært gledelig at USA går tilbake til Parisavtalen

USAs nyinnsatte president Joe Biden undertegnet onsdag en presidentordre om at USA igjen skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet.

– Det er svært gledelig at USA går tilbake til Parisavtalen. Vi trenger et sterkt globalt samarbeid for å møte klimautfordringene. Da er det viktig at den største økonomien i verden er med, sier Rotevatn til NTB.

Nå venter han at USA så raskt som mulig kommer med et forsterket utslippsmål.

– Mange land, også EU og Norge, meldte inn forsterkede mål under Parisavtalen i fjor. Kina kunngjorde et langsiktig mål om karbonnøytralitet i 2060. Da er det er viktig at et stort utslippsland som USA også skjerper innsatsen, sier klima- og miljøministeren.

Han trekker også fram at USA kuttet støtte til klimatiltak i utviklingsland da landet gikk ut av Parisavtalen.

– USAs tilbakekomst bærer bud om økt klimafinansiering fra USA. Det er positivt, kommenterer Sveinung Rotevatn.