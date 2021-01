NVE varsler om fare for jordskred på Østlandet

NVE har sendt ut gult farevarsel for jordskred i sørlige deler av Østlandet torsdag. Spesielt er veier og jernbanestrekninger utsatt, som her i Førde i 2019. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB Foto: NTB scanpix