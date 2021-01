Private aktører vil ha hurtigtog mellom Oslo og Stockholm

Det er det norske selskapet Oslo – Sthlm under 3 timer AS og det svenske søsterselskapet Oslo-Sthlm255.ab som har planene klare, skriver Aftenposten. Men da må de ha et ja fra regjeringen og Stortinget.

Planen er å kunne korte ned reisetiden mellom de to hovedstedene til 2 timer og 55 minutter. Det mener initiativtakerne kan gjøre togstrekningen til et godt og miljøvennlig alternativ til å ta fly.

For å få til dette må det bygges snarveier på strekningene Lillestrøm-Bjørkelangen-Arvika og Kristinehamn-Örebro. Resten av linjenettet, det meste på svensk side, skal rustes opp til moderne standard, skriver avisen.

Prislappen er beregnet til totalt 55 milliarder kroner, og alt skal hentes fra private investorer. Planen er å åpne banen i 2030.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er ikke negativ til planene.

– Det er en kommersiell mulighet som kan gi en vinn-vinn-situasjon. Vi må se mulighetene snarere enn begrensningene, sier han.

Hareide vil ta kontakt med sin svenske kollega Tomas Enerot for å få til en felles vurdering av prosjektet. Om Sverige er positive kan prosjektet få plass i ny Nasjonal transportplan (NTP) som skal vedtas til våren.