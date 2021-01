De fleste av de elleve er tilknyttet et smitteutbrudd ved Båsmo barneskole.

– Arbeidet med smittesporing har pågått kontinuerlig siden lørdag formiddag, og pågår fortsatt for fullt. Vi venter svar på cirka 200 prøver , sier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune til avisa.

Hun sier at kommunen venter at tallet på personer i karantene vil øke, og at Rana kommune nå vurderer behovet for å innføre lokale tiltak.