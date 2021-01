Ekskludert Frp-leder i Oslo får lederverv i Demokratene

Ugland Jacobsen ble enstemmig valgt, opplyser Vidar Kleppe, politisk nestleder for Demokratene, i en pressemelding tirsdag morgen.

Kent Andersen nestleder

Nestleder i Oslo-laget blir Kent Andersen, tidligere fylkesstyremedlem i Oslo Frp. Dag Myhre blir studieleder og medlemsansvarlig. Han var tidligere studieleder i Oslo Frp. Også det øvrige styret består av tidligere Frp-ere.

– Demokratenes sentralstyre vil benytte anledningen til å gratulere alle de nyvalgte styremedlemmene for Demokratene i Oslo med de enstemmige valgene. Et overordnet viktig mål for Demokratene i valgåret 2021 er å bli representert på Stortinget etter høstens stortingsvalg, uttaler Vidar Kleppe.

Kleppe ble selv suspendert fra Fremskrittspartiet i 2001 og grunnla Demokratene året etter. Han var leder fram til 2012.

Ekskludert i desember

Geir Ugland Jacobsen var fram til 15. desember i fjor fylkesleder i Oslo Frp. Da vedtok partiets sentralstyre å ekskludere ham på bakgrunn av en konflikt om tilliten til partileder Siv Jensen og partiets politiske retning.

Ugland Jacobsen gikk hardt ut mot anklagene fra partiledelsen og kalte eksklusjonen rent politisk.

Konflikten begynte i juni, da fylkeslederen ble intervjuet i Finansavisen. Her uttalte han at han var «usikker» på partileder Siv Jensen, i forbindelse med spørsmålet om hvem som burde stå på stortingslista til Oslo Frp i 2021.