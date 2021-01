Byggesaksleder og arkitekt på Tjøme møter i retten tiltalt for grov korrupsjon

Sivilarkitekt Rune Breili er tiltalt for å ha utført tjenester i forbindelse med prosjektering av den kommunale byggesakslederen Harald Svendsens private enebolig i 2010. Svendsen har vært ansvarlig for byggesøknadene til arkitektens firma.

– Korrupsjonen er grov, særlig fordi handlingen er forøvd av eller overfor offentlig tjenestemann, står det tiltalebeslutningen som ble tatt ut 30. april 2020 av statsadvokatene ved Økokrim, ifølge Tønsbergs Blad.

Økokrim mener tjenestene skal ha hatt en verdi på om lag 50.000 kroner, men Breilis advokat, Vibeke Hein Bæra, mener at summen er altfor høy.

Hun sier det var snakk om at Breili hadde hjulpet Svendsen med å printe ute det som var hans tegninger til byggesøknaden.

Tolv adresser

Det er ikke spesifisert hvilke motytelser Breili har fått, men dette er ikke nødvendig for at de kan bli dømt for grov korrupsjon. Svendsen har derimot hatt ansvar for en rekke byggesaker for arkitektfirmaet Breili & Partnere AS, som Breili jobbet for.

I tiltalene er 16 adresser nevnt. Breili er involvert i tolv av dem, ifølge NRK.

I strandsonen er det vanligvis ulovlig å bygge nytt. Grunnen er at alle skal kunne gå langs sjøen. Det er derimot åpnet for dispensasjoner, men Økokrim mener Svendsen er ansvarlig for tillatelser gitt i strid med regelverket.

Etter at Harald Svendsen pensjonerte seg fra jobben i kommunen sommeren 2016, var han deltidsansatt i Breili & Partnere AS.

Verken Svendsen eller Breili erkjenner straffskyld i saken.

Forelegg

Svendsens etterfølger, Hans Petter Abrahamsen, som selv jobbet som daglig leder for Breili & Partnere AS mellom 2011 og 2013, er ilagt forelegg på 15.000 kroner for å ha brutt tjenesteplikten i behandlingen av søknader om bygging i strandsonen. Fordi han ikke har godtatt forelegget, skal også hans sak belyses i retten.

Tjøme kommune slo seg fra 1. januar 2018 sammen med Nøtterøy og ble Færder kommune.

Sørøst politidistrikt startet etterforskning av sakene i 2017. Etterforskningen ble overtatt av Økokrim i 2018.

Saken starter i Vestfold tingrett tirsdag og er berammet til å vare i seks uker til 26. februar.