Politimann tiltalt for å ha utnyttet 17-årig barnevernsjente

Ifølge TV 2 er politimannen tiltalt av Spesialenheten for politisaker. Jenta var under barnevernets omsorg. Tiltalen omfatter også grovt brudd på tjenesteplikten.

De to hadde samleie i en sivil politibil et stykke unna skolen som jenta gikk på – før han kjørte henne tilbake til skolen og selv dro tilbake på jobb, melder TV 2.

Politimannen står fast ved at han ikke kommuniserte med jenta i kraft av å være ansatt i politiet.

– Jeg oppfattet det som at jeg tok fri fra jobben og dro for å møte henne. Bortsett fra at jeg tok den bilen, hadde det ingenting med jobb å gjøre, sier han.

Saken er oppe for retten og skal etter planen vare fram til torsdag denne uka, ifølge TV 2.