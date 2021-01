– Vi reagerer sterkt på at regjeringen ikke varsler nye tiltak mot den sosiale isolasjonen av eldre, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen i en pressemelding etter orienteringen fra statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) i Stortinget mandag

Statsministeren nevnte kun eldretiltak som er nevnt tidligere, ifølge Jacobsen.

Mange eldre isolerer seg hjemme under coronapandemien, og de som bor i helse- og omsorgsinstitusjoner, har i mange kommuner små muligheter til å få besøk. Den sosiale isolasjonen kan få svært alvorlige følger for eldres psykiske og fysiske helse, sier Jacobsen.

– Det er godt at regjeringen varsler nye tiltak for langtidsledige og for utsatte barn og unge. Men at de isolerte eldre blir glemt, er fullstendig uakseptabelt, sier Jacobsen.

Hun frykter at mange kommuner legger seg på en unødvendig streng linje som følge av mangel på informasjon.

– Vi ser eksempler på at kommuner nesten uten smitte så godt som stenger dørene til institusjonene. Det er opprørende. Beboernes rett til besøk kan ikke settes til side uten at det er helt nødvendig, sier Jacobsen.