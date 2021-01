Nye satser: Så mye koster det å kjøre for fort

Norge har lenge vært kjent for å ha noen av de høyeste bøtesatsene i Europa for råkjøring. Likevel viser statistikkene at antallet bilførere som blir knepet med for høy hastighet bare øker for hvert år som går.

I 2019 meldte UP om 97.183 bilførere knepet for fartsovertredelser, mens det tilsvarende tallet i fjor var hele 108.642 – en økning på solide 11,8 prosent.

Da er ikke tallene for ATK (fotobokser) medregnet, men disse ser ut å ende på omtrent samme nivå som året før.

Opptil 11.300

Samtidig ser det ut til at råkjøringen har blitt grovere. I 2020 økte antall beslag av førerkort på grunn av for høy fart med hele 23 prosent fra året før.

Selv om det har vært bøter som svir frem til nå, så er nivået økt enda noe fra 1. januar i år, og taket for forenklede forelegg er nå oppe på hele 11.300 kroner.

Den satsen blir du presentert for dersom du blir tatt for å ha kjørt 36 – 40 km/t over fartsgrensen på motorvei med fartsgrense 90 km/t eller høyere. Dette viser oversikten over de nye satsene, som du finner lenger ned i artikkelen.

Dårlig sikt kan skjerpe straffen

I tillegg til høye bøter, begynner prikkene å belaste førerkortet allerede fra fartsoverskridelser på 15 – 20 km/t. Og der bøtestigen slutter, begynner anmeldelser og virkelig store bøter å løpe.

Førerkortet er i fare lenge før toppnivået blir nådd. Kjører du for eksempel 86 km/t i 60- sone, eller 106 km/t i 70-sone eller høyere, må du regne med minst tre måneder som busspassasjer. Dessuten spiller forholdene en rolle. Dersom det er dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold ellers, kan lappen ryke også ved mindre fartsovertredelser enn dette.

Inndragning «over 36 måneder»

På motorvei med fartsgrense 90 km/t må førerkortet leveres når farten er høyere enn 126 km/t. Tilsvarende med fartsgrense 100 km/t er 141 km/t, og ved 110 km/t fartsgrense er det 151 km/t.

Hvor lenge du må unnvære førerkortet etter å ha kjørt for fort, avhenger av hastigheten. Kjører du for eksempel 160 km/t på motorvei med fartsgrense 100 km/t, må du regne med at lappen er borte ett år. Det betyr samtidig ny førerprøve for å få den tilbake. For de groveste fartsovertredelsene er det inndragning for «over 36 måneder». Da er neste trinn «for alltid»...

Dette er de nye satsene

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t kr. 850,– (før: 800,-)

Til og med 10 km/t kr 2.250,– (før: 2.100,-)

Til og med 15 km/t kr 4.050,– (før: 3.800,-) + 2 prikker

Til og med 20 km/t kr 5.850,– (før: 5.500,-) + 3 prikker

Til og med 25 km/t kr 9.050,– (før: 8.500,-) + 3 prikker

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t kr 850,– (før: 800,-)

Til og med 10 km/t kr 2.250,– (før: 2.100,-)

Til og med 15 km/t kr 3.600,– (før: 3.400,-)

Til og med 20 km/t kr 5.000,– (før: 4.700,-) + 2 prikker

Til og med 25 km/t kr 6.800,– (før: 6.400,-) + 3 prikker

Til og med 30 km/t kr 9.050,– (før: 8.500,-) + 3 prikker

Til og med 35 km/t kr 10.850,– (før: 10.200,-) + 3 prikker

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

36 km/t til og med 40 km/t kr 11.300,– (før 10.650,-) + 3 prikker

