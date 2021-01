Forsvaret trosser legens anbefaling – gjennomfører øvelse

I mars skal Forsvaret gjennomføre øvelsen «Joint viking» i Troms og Nordre Nordland, der til sammen 10.000 soldater skal delta. 3000 av soldatene er utenlandske.

Mange av soldatene har allerede ankommet Norge for trening, og så langt er 63 av dem smittet av coronaviruset.

Flere leger har reagert på smitteutbruddet i forbindelse med militærøvelsen og mener tidspunktet er spesielt.

På en pressekonferanse mandag fortalte imidlertid talsperson for Hæren, Eirik Skomedal, at Forsvaret planlegger å utføre øvelsen.

– Burde vært utsatt

– Det er vanvittig! Det er en usikker tid vi er i, og det er ingen grunn til at vi skal ta den risikoen, sa kommunelege Hanne Heszlein-Lossius i Berlevåg til NRK forrige uke.

Heszlein-Lossius mener øvelsen skulle vært utsatt fordi det er en unødvendig risiko for importsmitte.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik har også reagert, ettersom helsevesenet er tungt belastet fra før.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har vært uenig i at øvelsen bør stanses.

– Forsvarets oppdrag er å stå operativt. Det innebærer å ta inn vernepliktige og å trene med allierte, også under en pandemi, sier han til NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har vært uenig i at øvelsen bør stanses. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Planlegger å gjennomføre

Mandag holdt Forsvaret en pressekonferanse for å berolige lokalbefolkningen, slik at de ikke skal frykte for unødvendig spredning av covid-19.

Hærens talsperson Eirik Skomedal meddelte at Forsvaret planlegger å utføre øvelsen som planlagt.

– Vi tar dette på største alvor, og vi forstår at mange kan være bekymret, sa Heimevernets sjef Jon Ivar Kjellin under pressekonferansen.

Kjellin mener det er viktig for både Norge og NATO at denne øvelsen gjennomføres.

– Det er viktig for vår evne til å forsvare Norge og vårt samarbeid i NATO, sa han.

I fjor ble vinterøvelsen avlyst. Eirik Skomedal mener situasjonen er mer håndterbar i dag, nå som vi har levd med viruset i snart et år.

Testes tre ganger

For å redusere smittefare har Forsvaret iverksatt et omfattende smittevernsregime.

Sjef for Alliert Treningssenter (ATS), Trond Thomassen, forteller at alle de allierte soldatene testes i hjemlandet før de går på flyet.

Etter de ankommer Bardufoss blir de testet igjen, før de tilbringer de neste ti dagene i karantene. Etter dette testes soldatene en siste gang, før de går ut i trening.

For å berolige lokalbefolkning presiserer Jon Ivar Kjellin at alle soldater som møtes i by og bygd, har vært gjennom et omfattende testregime.