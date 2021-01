Redd Barna vil at tilbudene til barn og unge skal åpne

Redd Barna viser til at åpne skoler er svært viktig for at barn og unge i sårbare livssituasjoner, og at barn som ikke har det trygt hjemme, fanges opp og følges opp.

Ifølge organisasjonen er det estimert at dette gjelder opp mot 200.000 barn, og mange av dem vil ikke nås gjennom kompenserende tiltak.

– Det er helt avgjørende at regjeringen i sine tiltak ikke lar barn og unge betale prisen ved å ha flere skoler på rødt nivå enn det som er strengt smittevernfaglig nødvendig – for å sende et signal til befolkningen, sier Monica Sydgård, som er leder for Redd Barnas norgesprogram, i en epost til NTB.

Redd Barna vil også at fritidsaktiviteter for barn skal åpne opp igjen.

Statsminister Erna Solberg orienterer om koronasituasjonen for Stortinget klokka 12. Klokka 14 holder regjeringen en pressekonferanse.