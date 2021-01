VG: Over 5.000 kjøretøy har passert stengte grenseoverganger

Det finnes unntak, men for mange er det forbudt og også straffbart med bøter å passere de aktuelle overgangene – selv om de ikke er fysisk stengt.

VG har hentet tall fra Statens vegvesen for tolv stengte overganger. Der kommer det fram at 5.173 kjøretøy er registrert kjørende inn i landet fra 2. januar til og med 13. januar. Trafikken er målt et lite stykke inn i Norge, men de som passerer målepunktene, antas å ha krysset riksgrensa.

Av de tolv grenseovergangene ligger to i Nordland, to i Trøndelag, fire i Innlandet, tre i Viken og én i Troms og Finnmark.