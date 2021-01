FHI: Kan bli nødvendig med en tredje vaksinedose

Årsaken er at det foreløpig er usikkert hvor lenge man er immun etter å ha fått to doser vaksine. FHI utelukker ikke at de som nå blir fullvaksinert, må ta en ny vaksine før året er omme for å opprettholde immuniteten.

– Det er en situasjon vi er forberedt på. Det kan være slik at vi må gi en slags «booster-vaksine» etter noen måneder. Men det vet vi jo ikke akkurat nå. Vaksineprodusentene er også forberedt på det i tilfelle det er nødvendig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.