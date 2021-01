To personer funnet omkommet etter hyttebrannen i Andøy

– Kriminalteknikere fra Nordland politidistrikt og Kripos startet i går ettermiddag opp arbeidet med å gå gjennom branntomten. De holdt på fram til kokken 2 natt til søndag. I løpet av disse timene ble det gjort funn av to personer som begge var omkommet, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

– De to personene er ikke identifisert, men vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering, sier han.

Ikke identifisert

Tre andre er fortsatt savnet, men antas også å ha omkommet i brannen. De to omkomne er ikke identifisert.

Letearbeidet startet opp igjen klokken 11.30 søndag.

Totalt seks personer var i hytta i Vesterålen da det brant natt til lørdag. Fire av disse er barn under 16 år. En person, en mann, hadde klart å komme seg ut, og måtte løpe flere kilometer for å varsle om brannen.

Det var klokken 4.30 at nødetatene melding om brannen. Da de kom til stedet var hytta allerede totalt nedbrent.

Senere på dagen sa politiet at de fryktet at de fem savnede hadde omkommet. Til NTB bekreftet politiet at det er en relasjon mellom de seks personene, men vil ikke gå mer inn på det eller si noe om alderen deres.

– Vi er fortsatt i sjokk

Personene involvert tilhører Vågan kommune i Lofoten. Kommunen har satt krisestab. Ordfører Frank Johnsen sier til NTB at han fikk beskjed fra politiet søndag morgen om at de hadde funnet noen i ruinene.

– Ut ifra beskrivelsen jeg fikk fra politiet var det dessverre forventet at de skulle finne omkomne, sier Johnsen.

– Vi er fortsatt i sjokk og alle er veldig lei seg. Hele kommunen er preget, sier han og legger til:

– Jeg tror at mange har tenkt at selv om de fem har status som savnet, så er de antatt omkommet.

Lørdag ble skolene der de fire barna gikk åpnet for innbyggerne. Det vil de også være i dag, i tillegg til kirkene som åpnes fra klokken 16 i dag.

– Både skolene og kirkene var godt besøkte i går. Stort sett alle elevene besøkte skolen, sammen med foresatte, sier Johnsen.