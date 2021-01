– Vi kan bekrefte at det er gjort et funn på 40 meters dyp. Vi jobber nå med å hente opp avdøde, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Ann Rigmor Søderholm, til NRK.

– Det var et dykkerfirma fra Kirkenes som lokaliserte savnede ved hjelp av et undervannskamera, skriver politiet på Twitter.

De skriver at de nå jobber videre med et annet dykkerfirma fra Kirkenes for å få hentet opp den omkomne. Arbeidet vil starte i ettermiddag.

Det var to personer som dykket utenfor Krampenes lørdag. Den andre involverte i ulykken er fraktet til UNN.

– Han har vært til behandling på sykehuset i løpet av natten, og er nå stabil, sier pressevakt Solveig Jacobsen til iFinnmark.