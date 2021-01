79 nye smittede i Oslo siste døgn – 52 færre enn snittet de foregående sju dagene

Det viser tall fra Oslo kommune. Lørdagens tall er dermed noe høyere enn det NTB fikk opplyst av kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz søndag morgen.

Antall smittede lørdag er 54 færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 66 smittetilfeller.

Totalt er det registrert 2.039 nye smittetilfeller de siste to ukene. I snitt har det blitt registrert 144 nye smittede per dag de siste to ukene, og lørdagens tall på nye smittede er 65 færre enn dette gjennomsnittet.

Høyest smittetrykk er det fortsatt i Stovner og Søndre Nordstrand med 615,3 og 564,6 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Nordre Aker har lavest smittetrykk. Der er det 99,6 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Siden mars er 16.086 personer i Oslo bekreftet smittet.