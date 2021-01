Mann reddet etter at fiskebåt havarerte i Finnmark

Et fly og to helikoptre ble satt inn i letingen lørdag kveld etter at det ble fanget opp nødsignaler i området ved 23-tiden.

– En halv time etter midnatt ble en mann funnet på land på sørsiden av Bårdfjorden på Seiland. Der er det verken hus eller folk, men mannen var i god behold, forteller vakthavende redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Seiland er en øy som ligger sørvest for Hammerfest.

– En båt meldte ifra om at de hadde hørt et utydelig anrop som var vanskelig å oppfatte, men som kunne være et nødanrop, opplyser Carlsen til Altaposten.

Redningslederen sier de ikke er sikre på hva som har skjedd, men mannen var alene om bord i en liten fiskebåt som havarerte.

– Han er nå fløyet til Hammerfest, forteller Carlsen like før klokken 1 natt til søndag.

Politiet sier at de ikke har snakket med mannen i båten, men at de skal undersøke havaristen senere.

– Båten skal ha gått på grunn, men vi vet ikke om den står på land, eller er gått ned, sier operasjonsleder Lars Rune Hagen i Finnmark politidistrikt.