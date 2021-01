I et innlegg på Facebook skriver Støre at det har vært en spesiell uke for ham.

– Jeg har fått følge mor på siste reise i livet, inntil hun sovnet inn i formiddag, da himmelen var på sitt klareste og sola på sitt vakreste over vinterbyen Oslo, som mor elsket, skriver Støre og legger ved et bilde av de to.

I et intervju med TV 2 i fjor åpnet Støre opp om hvordan det var å være pårørende til moren som led av demens. I seks år hadde hun behov for heldøgnsomsorg.

Støre skriver at han hadde et spesielt nært forhold til moren.

– De siste årene måtte finne sin egen tone og rytme med besøk på sykehjemmet siden 2015. Mindre samtale, mer samvær. En kopp kaffe, et kakestykke og musikk hun likte. Musikken hadde vi med helt til det siste, skriver Støre.

Unni Gahr, Jonas Gahr Støres mor, er død 89 år gammel. Foto: Privat / NTB

Han takker de ansatte ved Cathinka Guldberg-hjemmet ved Lovisenberg sykehus i Oslo for raushet, omtanke og trygge råd i en tid med smittevern og mange hensyn.

– Vi ble sett og hørt og tatt vare på, sier Støre, som setter pris på at han fikk være med moren den siste tiden.

– Ta vare på hverandre der ute. Det er kjærligheten og de gode ordene som blir stående, sier Støre.

Unni Gahr ble født 12. juli 1931.