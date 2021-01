Person savnet etter dykkerulykke

Lørdag ettermiddag melder politiet i Finnmark på Twitter at en person er savnet etter en dykkerulykke fra en båt i Vadsø.

– En person er meldt savnet og vi leter etter vedkommende, skriver politiet.

Politiet opplyser til NRK at ulykken har skjedd under oppstigning, men at det ikke er mulig å si hva som er årsaken.

Redningsleder Tommy Edvardsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) opplyser til iFinnmark at det var to personer som var og dykket utenfor Krampenes. De fikk melding om at én var savnet klokken 13.17. Det er HRS som leder og koordinerer aksjonen.

Brannvesenet i Vadsø er på plass, og et redningshelikopter fra Banak og en luftambulanse fra Kirkenes bidrar i søket. Hurtigruteskipet MS «Nordkapp» bistår også i aksjonen, i tillegg er redningsskøyta «Reidar Von Koss» på vei fra Båtsfjord.

Redningsdykkere fra både Vardø og Kirkenes deltar i søket i vannet.

Saken oppdateres.