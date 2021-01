Samme dag som Stortinget åpner etter nyttår, må statsministeren stille opp og redegjøre for regjeringens coronahåndtering.

Opposisjonen krevde at Solberg selv måtte stille, ikke helseminister Bent Høie som varslet, da det nye året startet med de nest strengeste smitteverntiltakene så langt i pandemien.

Høie vil imidlertid redegjøre for status for vaksinearbeidet i etterkant av statsministerens innlegg.

Partiene i opposisjonen forventer at de to gir en bred gjennomgang av både smitteverntiltakene og de økonomiske tiltakene. Gjennom helgen forhandler opposisjonspartiene om egne og forsterkede krisetiltak etter de nye innstramningene.

Vil se vaksineplanen

Frp og Sp er opptatt av å få svar på vaksinestrategien, som er blitt beskyldt for å ha et for lavt tempo. Fredag hadde 42.003 nordmenn fått første dose av vaksinen, ifølge FHI.

– Strategien som er valgt, fremstår ikke som veldig god, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun peker på at regjeringen selv har påpekt at gjenåpningen av samfunnet henger tett sammen med hvor raskt befolkningen kan bli vaksinert.

– Jeg forventer en bred orientering om hvorfor man har valgt den strategien man har valgt, og om man er villig til å endre den, sier Jensen.

Sps parlamentarisk leder Marit Arnstad etterlyser «en helt konsekvent» plan for hvordan regjeringen skal nå målet om at alle voksne skal være vaksinert innen sommeren. Hun mener det vil komme en kritisk periode fra mars til juni.

– Da kommer forventningen om man kan åpne mer i samfunnet til å øke. Hvis man ikke klarer det løpet, så vil nok frustrasjonen og trøttheten øke blant store grupper, mener Arnstad.

Krever kontroll på grensene

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han forventer klare svar på hvordan regjeringen skal klare å stoppe importsmitten.

– Her har høyreregjeringen hele veien vært bakpå. Nå har regjeringen kommet etter og innført obligatorisk test, men det er åpenbare svakheter med gjennomføringen, med sprengt kapasitet, mange som dropper test og manglende oversikt over hvem som ikke tester seg. Dette må regjeringen få kontroll på, sier han.

Siv Jensen mener regjeringen var mer opptatt av å «harselere» med Frp enn å ta forslaget på alvor, da partiet allerede i august foreslo testing på grensen.

– Når importsmitte åpenbart er et av de store problemene nå, så er det merkverdig at de ikke på et tidligere tidspunkt har planlagt for dette, sier Jensen.

Krever eldretiltak

Ap-lederen mener de økte forskjellene i samfunnet, som coronakrisen har forsterket, må bli et tema i redegjørelsen, og sier det er et akutt behov for mer treffsikre kompensasjonsordninger.

SV-leder Audun Lysbakken sier han forventer at Solberg kommer med nyheter som innebærer en mye mer kraftfull innsats mot arbeidsløsheten.

Sps Marit Arnstad sier Solberg må ta opp situasjonen til de eldre.

– De har hatt et ensomt år i 2020. Når beboere og ansatte på sykehjem og bosentre etter hvert blir vaksinert, da må man tenke på hvordan man kan bidra til at de ikke skal sitte så ensomt som de har gjort til nå. Jeg forventer at det blir adressert, sier hun.

Gjenåpningsstrategi

Partiene er også opptatt av å høre hvordan regjeringen vil ta landet ut av krisen.

Sp sier de ønsker å høre en helhetlig tekning for 2021 og for hvordan man skal klare å restarte økonomien igjen.

– Jeg har en forventning om at de begynner å indikere hvordan de tenker seg en gjenåpningsstrategi. Det tror jeg det er svært mange i dette landet som går og lurer på, sier Frps Siv Jensen.