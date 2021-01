Kapellan i Stavanger frifunnet for grovt underslag

– Det har vært en enorm belastning for min klient å leve med disse anklagene. Han vil kreve erstatning, og en eventuell erstatningssum vil han gi til fattige i Ukraina, sier kapellanens forsvarer, advokat Brynjar Meling til Stavanger Aftenblad.

Det var menigheten selv som anmeldte saken etter mistanke om at det forsvant penger fra kollekten senhøsten 2014. I tiltalen, som ble tatt ut i 2017, het det at den mannen urettmessig har tatt ut penger fra menighetens bankkonto for så å sette disse inn på sin egen konto.

Den 55 år gamle kapellanen fra Polen var tiltalt for grovt underslag over 600.000 kroner.

Meling mener det aldri burde blitt tatt ut tiltale i saken.

– Min klient hadde både rettigheter til å samle inn penger, og også fullmakt til å fordele midlene videre så lenge dette var i tråd med givernes intensjoner, sier forsvareren.