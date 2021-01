Sp ber Høie svare om ruspasienter som ble skrevet ut midt i behandlingen

VG skrev nylig om at minst 77 ruspasienter ble utskrevet fra pågående behandling i mars og april for å kunne frigjøre kapasitet til coronarelaterte oppgaver.

Blant dem som reagerte på opplysningene, er Kjersti Toppe, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

– At det kunne bli krevende tider og harde prioriteringer, har vi forstått. Men jeg trodde ikke sykehusene ville la det gå så langt som at de faktisk skrev ut ruspasienter, sier hun.

Hun vil nå be helseminister Bent Høie (H) om å redegjøre for Stortinget om praksisen til helseforetakene under coronapandemien. Høie sier på sin side til VG at han har informert Stortinget om utfordringene som oppsto etter nedstengningen, også på rusfeltet.

– Jeg er litt overrasket over at Toppe ikke har fulgt bedre med. Jeg har også kommunisert at vi i størst mulig grad må beskytte akkurat denne sårbare gruppen. Veldig klare styringssignaler fra oss og ut til helseregionene, har regjeringen gitt, sier Høie.