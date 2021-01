Flere bortvises ved grensen

For å få kontroll over importsmitten, er det innført grensekontroll, og flere grenseoverganger er stengt for innreise.

Politidirektør Benedicte Bjørnland påpeker at det jobbes kontinuerlig med å vurdere politiets tilstedeværelse og hvor de skal drive kontroll.

– Politiet har en forventning om at alle bidrar til å redusere smitte slik at vi så snart som mulig kan åpne samfunnet og leve på vanlig måte. Å begrense importsmitten er et viktig tiltak i dette arbeidet, sier Bjørnland i en pressemelding,

Man risikerer straffeforfølgelse dersom man krysser grensen på steder utenom de lovlige grenseovergangene, med bøter fra 5.000 til 10.000 kroner. En person ble fredag anmeldt for å ha passert Flermoen grenseovergang i Trysil.