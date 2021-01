Black Box Teater lettet etter Bertheussen-domfellelse

– Vi er først og fremst veldig, veldig lettet. Det hadde vært veldig tungt hvis hun ble frikjent nå, sier teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland til TV 2.

Bertheussen ble fredag dømt til ett år og åtte måneders fengsel, blant annet for angrep på demokratiet.

– Vi håper også at denne saken og en rekke andre saker i vår tid kan gjøre at vi er mer oppmerksomme på hvor destruktivt det er for demokratiet at folk med mye makt og innflytelse skaper konspirasjoner og løgner om sine meningsmotstandere uten at de selv får motstand. Det håper jeg vi kan lære av og bli mer oppmerksomme på, sa Sibué-Birkeland.

Saken begynte etter at et opptak av huset til Bertheussen og daværende justisminister Tor Mikkel Wara ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe, noe 55-åringen nå er dømt for.