Ny strømrekord satt fredag morgen

24.536 megawattimer (MWh) tilsvarer forbruket til 24 millioner panelovner, opplyser Statnett.

– Dette er åpenbart et resultat av det kalde været i store deler av landet og at strømforbruket har økt de siste årene som følge av elektrifisering av transportsektoren og industrien, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Kulden vil vare gjennom dagen og helgen, så Statnett ser ikke bort fra at rekorden vil bli slått i nær framtid.

Den forrige rekorden ble satt 21. januar 2016. Da var forbruket 24.485 megawattimer.

– Det årlige energiforbruket per husstand har gått ned de siste årene, men vi ser en klar trend i at behovet for effekt, altså umiddelbart forbruk av strøm, øker. Når mange skrur opp temperaturen på sine oppvarmingsenheter, dusjer, koker kaffe og lader elbilen sin samtidig, får vi effekttopper som Statnett og de andre nettselskapene må dimensjonere nettet sitt etter, sier Løvås.