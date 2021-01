Analysen omhandler hvaltellingene som ble gjennomført fra 2014 til 2018, opplyser Havforskningsinstituttet. Også områdene rundt Svalbard, øst for Grønland og nord for Færøyene er inkludert.

– Vi ser at antallet dyr har vært relativt stabilt for alle hvalartene over en lang periode, sier forsker Nils Øien.

– Det er selvsagt en del usikkerhet i beregningene, så derfor legger vi også inn et usikkerhetsestimat, sier forskeren.