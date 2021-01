Nå kommer vaksinepassene

– Dette er en viktig sak for fri ferdsel i EU, sier en talsperson for EU-kommisjonen til NTB.

Talspersonen opplyser at EU-kommisjonen nå er i «aktiv diskusjon» med medlemslandene om et felles system for vaksinesertifikater.

Det er også ventet at saken vil bli et tema på EUs videotoppmøte neste uke.

Håpet har blant annet vært at de såkalte vaksinepassene skal gjøre det mulig for vaksinerte å slippe karantene når de krysser grensene.

I tillegg kan passene åpne et rom for store konserter, festivaler og andre arrangementer med mange deltakere.

Uavklart i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet følger nå nøye med på diskusjonene, som er i gang både i EU og i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Men om det kan bli aktuelt i Norge med egne regler for dem som er vaksinert mot covid-19, er ikke avklart.

– Det er ikke tatt stilling til om framleggelse av dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon kan gi fordeler ved innreise eller deltakelse ved arrangementer, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

Hun understreker at det blir opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan eventuelle vaksinepass kan brukes.

Venter diskusjon i Norge

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier vaksinepass er et spørsmål som mange bedrifter er opptatt av – spesielt de som opererer internasjonalt eller har mange utenlandske arbeidere.

– For vår del er det viktig at en slik ordning tar utgangspunkt i en smittefaglig vurdering. Om det er trygt, bør myndighetene absolutt vurdere å etablere en slik ordning, sier Melsom.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, tror en differensiering vil tvinge seg fram.

Han tar forbehold om at Norsk Industri ikke har diskutert spørsmålet inngående.

– Men det virker helt logisk at de som er vaksinert, behandles forskjellig fra de som ikke er det.

Voksende krav

Ifølge nettavisa Euractiv var det Kypros som var først ute med å ta til orde for vaksinepass i EU.

Statsministeren i Hellas, Kyriakos Mitsotakis, fulgte opp i et brev til EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen denne uka. Der tok han til orde for et felles system for sertifikater i EU som gjør det mulig for vaksinerte å krysse grensene fritt.

Av andre EU-land har både Danmark og Polen varslet at de vil begynne å utstede vaksinepass.

Samtidig vil vaksinerte få en rekke fordeler i Polen, deriblant unntak fra reglene om sosialt samvær og unntak fra karantene etter kontakt med smittede.

Andre land, som Frankrike, har derimot vært mer avvisende.

Arbeiderpartiet advarer

Også i Norge er meningene delte.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol påpeker at selv om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, så mangler vi kunnskap om hvilken effekt vaksinen har på smittespredningen.

– Vi vet også at det har kommet falsk dokumentasjon på negativ test ved innreise, så her må man ikke ta noen sjanser, sier Kjerkol, som mener regjeringen nå må holde «stålkontroll» på importsmitten.

Onsdag var det registrert 33.611 vaksinerte med første dose i Norge.

Alle vaksinerte kan hente ut vaksinekort på både norsk og engelsk på Helsenorge.no.