FHI tar ut 40.000 vaksinedoser fra lager

– Grunnen er at vi vurderer risikoen slik at vi kan ha et mindre beredskapslager, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG

Norge har valgt å sette av vaksiner for å sikre at den siste dosen av coronavaksinen er tilgjengelig for alle som har fått første dose. Det er gjort i tilfelle det oppstår problemer med produksjonen eller distribusjonen.

Nå har det derimot vist seg at leveransen fra Pfizer har vært stabil. Dermed vil ikke lenger halvparten av de 44.000 ukentlige dosene sendes holdes igjen.