70 permitterte vektere skal sikre skredområdet på Gjerdrum

– Per nå er det gjerder som sperrer av området, med behov for biler som patruljerer og godt kledde vektere til fots, som sikrer stedet, sier Hege-Charlotte Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation og leder for Hovedflyplassutvalget for Parat.

Det vil til enhver tid være elleve vektere utplassert ved skredet.

– Det jobbes på spreng med å få på plass alt det praktiske. Vekterne vil eksempelvis få termodresser, slik at de ikke fryser når de er på vakt, sier Jacobsen.