Strømbrudd stenger Østfoldbanen – passasjerer evakueres

– Brannvesenet bistår i evakueringen som nå er i gang. Passasjerene blir evakuert mot Mosseveien. Busser frakter de videre, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB like før 19.30 torsdag kveld.

De meldte først om hendelsen klokka 16.37. Det var et regiontog på vei til Halden som rev ned strømledningen.

Østfoldbanen er stengt i begge retninger, og togene sørfra snur på Kolbotn, mens tog nordfra står på Oslo S.

Børseth opplyser at det ennå er usikkert hvor lang tid det vil ta før strekningen kan åpnes igjen, men at den etter all sannsynlighet blir værende stengt i alle fall ut kvelden.

– Hva skaden innebærer og hvor lang tid det tar å rette, vet vi ikke, sier han.

I tillegg til persontoget står det et annet tungt tog, som ikke brukes til persontrafikk, på strekningen. Togene skal bli forsøkt trukket ut av et lokomotiv.

– Så snart det er mulig, vil de bli trukket ut. Det vil gjøre det lettere å fikse problemet, sier Børseth.