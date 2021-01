Hotellkjede med masseoppsigelser

Det er Dagens Næringsliv som torsdag skriver at hotellkjedens oppsigelser berører 300 årsverk. Tar man med naturlig avgang, venter ledelsen en nedbemanning på totalt 600 årsverk.

– Vi står i en alvorlig situasjon som følge av coronapandemien, og er nødt til å fortsette den varslede nedbemanningen på områder der vi vurderer at det er varig bortfall av arbeidsoppgaver, sier HR-direktør i kjeden Elin Ekrol til avisen.

Hun legger til at selskapet mener dette er nødvendig for å trygge arbeidsplasser og sikre en bærekraftig organisasjon for fremtiden.

Hotellkjeden varslet i sommer en nedbemanning av 1.000 årsverk, men 300 årsverk ble i august omgjort fra planlagt nedbemanning til permittering. Det er disse som nå blir rammet av nedbemanningen.

Konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen sier de er uenige i avgjørelsen mener det med utvidelsen av permitteringsordningen til 1. juli ville vært bedre å opprettholdt permitteringene.

Hotellbransjen er en av mange bransjer som sliter tungt under pandemien. Torsdag ble det kjent at Yess Hotel med 22 ansatte i Kristiansand var konkurs, og det er ikke mer enn en drøy uke siden at Comfort Hotel Stavanger ble slått konkurs etter å ha gått med underskudd i flere år.