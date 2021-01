Venstre og KrF har snudd om endringer i statsborgerloven

Stortingets kommunalkomité legger i disse dager siste hånd på forslaget som vil få flertall med H, Frp, Venstre og KrFs stemmer, skriver Aftenposten.

Lovforslaget om « tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser » setter to vilkår: At personen har norsk og et annet statsborgerskap og at vedkommende har utvist en fremferd som sterkt vil skade grunnleggende nasjonale interesser.

– Dette er en veldig viktig paragraf for å beskytte oss mot terrorisme. KrF og Venstre var med å lage mye bråk sist, men fremmer nå saken akkurat slik de stemte den ned i 2018, sier Frps innvandringstalsperson Jon Helgheim til avisen.

Regjeringen foreslår at vedtak om å ta fra noen statsborgerskapet skal treffes av departementet i første instans.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet forklarer snuoperasjonen med at tunge aktører som Høyesterett, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, regjeringsadvokaten, Amnesty Norge og Dommerforeningen advarte mot domstolsbehandling i første instans under høringen.

Blant annet fordi det ville forrykke prinsippet om maktfordeling mellom den utøvende og dømmende makten. Almeland understreker også at vedtak om å frata noen statsborgerskapet kostnadsfritt kan bringes inn for domstolen.