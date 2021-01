Biden håper på balanse – Trump ber om ro

Påtroppende president Joe Biden sier en uttalelse onsdag kveld at han håper Senatet kan behandle både en riksrettssak og «andre viktige saker». Biden klandrer samtidig Trump for det «væpnede opprøret» utført av hans tilhengere som ledet til at det igjen ble tatt ut riksrettstiltale mot Trump.

Trump fordømmer volden i Washington i forrige uke og ber om ro i en video publisert på Det hvite hus' offisielle Twitter-konto. Men han nevner ikke den ferske riksrettstiltalen med ett eneste ord.

WHOs eksperter har ankommet Kina

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har ankommet Wuhan, den kinesiske byen der koronaviruset først ble oppdaget sent i 2019. De ti internasjonale ekspertene skal undersøke hvordan viruset oppsto.

Det har vært usikkert om ekspertgruppen fikk reise til Wuhan, men torsdag viste den statseide TV-kanalen CGTN bilder av et fly fra Singapore som landet. Om bord var ekspertene, som ble møtt av kinesiske tjenestemenn iført beskyttelsesdrakt.

667 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 667 koronasmittede i Norge. Det er 45 færre enn dagen før og 120 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 57.282 koronasmittede personer her i landet. 156 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det er sju flere enn dagen før. Til sammen er 509 koronasmittede personer døde i Norge siden mars.

Twitter-sjefen jubler ikke for Trump-utestengelsen

Twitter-sjef Jack Dorsey sier han verken feirer eller er stolt over å ha stengt kontoen til president Donald Trump den 9. januar, men at det var en rett avgjørelse.

Dorsey sier han står for beslutningen, men at å stenge en konto permanent får konsekvenser og er et nederlag for den «gode samtalen».

James Harden til Nets midt i NBAs koronakaos

NBA-superstjernen James Harden er klar for Brooklyn Nets etter en massiv byttehandel som involverer fire klubber, melder amerikanske medier. Årets spiller fra 2018 har den siste tiden ikke lagt skjul på at han ønsket seg vekk fra Houston Rockets.

Nå skjer det samtidig som grunnspillet i verdens beste basketballserie rammes hardt av utsettelser som følge av smitteutbrudd i mange av lagene. Tre av onsdagens oppsatte kamper ble utsatt.