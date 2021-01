Harstad kommune anmelder driver av utested etter smitteutbrudd

Driveren, selskapet STB Service AS, er anmeldt for mulige brudd på smittevernloven, opplyser kommunen i en pressemelding på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at det er sterk mistanke om at 18 personer ble smittet under et musikkbingoarrangement 29. desember. Totalt er nå 57 personer bekreftet smittet med covid-19, og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet, ifølge kommunen.

Kommunen mener at det har skjedd tre brudd på smittevernreglene under arrangementet – det gjelder antallet deltakere, avstandskrav og aktiviteter på arrangementet.

– Det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet. Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.