Nordmenn må være forberedt på fortsatt strenge coronatiltak

– Smitten ligger på et nivå der risikoen for nye utbrudd fortsatt er høy, sa helseminister Bent Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.

Han viste til den alvorlige situasjonen i mange andre land i Europa, der både smittetall og dødstall når stadig nye dystre rekorder. Landene frykter også at det blir enda verre i ukene som kommer.

– Vi må hindre at vi kommer i samme situasjon. Vi vet lite om hvor mye hvert enkelt tiltak virker isolert sett, og vi må vurdere tiltakene samlet, ikke hver for seg, sa Høie, som sa folk må forberede seg på at de strenge tiltakene fortsetter også utover tirsdag i neste uke

Tiltakene ble innført 4. januar og varer til og med tirsdag 19. januar. Nye tiltak ventes mandag når statsminister Erna Solberg skal redegjøre i Stortinget.

Mål om testing straks

Blant de gjeldende tiltakene er at reisende som ankommer Norge, må teste seg for corona innen 24 timer etter grensepasseringen. Men ikke alle har overholdt det.

Regjeringen har derfor som mål at det skal bli obligatorisk med coronatest på grenseovergangen, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Kommunene har fått om lag 320 millioner kroner til å drive kontrollvirksomhet. Jeg oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk har tatt coronatest. De som ikke lar seg teste innen 24 timer, risikerer saftige bøter, sa hun.

Oppretter telefonsenter

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland redegjorde nærmere for lovforslaget om portforbud onsdag. Hun sa at det også er et mål om obligatorisk coronatest straks etter ankomst til Norge for tilreisende. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen oppretter et nasjonalt telefonsenter for å hjelpe kommunene med å følge opp alle reisende inn til landet.

– Senteret skal beherske flere språk og skal lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av mutert virus, sa hun.

Helsedirektoratet har fått oppdraget med å etablere senteret, som er beregnet til å koste 8,5 millioner kroner i uka.

Ingen planer om portforbud

I forrige uke sendte regjeringen et lovforslag om portforbud på høring, noe som skapte stor debatt.

Mæland gjentok at det ikke er aktuelt å innføre portforbud per nå. Høringsfristen er på tre uker.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa Mæland.

Vaksinelageret bygges opp

Helseminister Høie informerte om at det i neste uke ikke lenger vil være behov for å spare vaksinedoser når flere mottar sin andre dose av coronavaksinen.

– Neste uke har vi bygd opp det lageret vi trenger. Fra da behøver vi ikke å holde av ytterligere doser. Da begynner vi også å sette dose nummer to på dem som allerede har blitt vaksinert. Det betyr flere doser til kommunene de neste ukene, sa Høie.

Beredskapslageret vil i utgangspunktet inneholde 60.000 doser.