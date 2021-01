18 Ahus-ansatte og 7 pasienter har testet positivt

– Det gjennomføres grundig smittesporing for å ha best mulig oversikt over situasjonen, sier direktør ved Medisinsk divisjon Erik Borge Skei til avisen.

Både nevrologisk, gastromedisinsk og nyremedisinsk avdeling er rammet av smitteutbruddet. Til sammen er 159 ansatte ved Ahus i karantene onsdag. Sykehuset har 37 innlagte coronapasienter, ni av dem ligger på intensivavdelingen, mens seks personer får respiratorbehandling.

35 pasienter med coronasmitte har mistet livet på sykehuset siden utbruddet i mars.