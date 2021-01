Politiet planlegger nytt søk i Gjerdrum-skredet

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt i en pressemelding.

De pårørende er informert om fremdriften, og om oppstart av søk.

De skriver at arbeidet med å planlegge for søk etter de tre savnede fortsetter med full styrke. De tre som fortsatt er savnet, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og datter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13). Sju personer er funnet omkommet i skredet.

Søket på Ask i Gjerdrum ble satt på vent tirsdag i forrige uke etter at det gikk et mindre skred i skredområdet. Samme dag sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt at de ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet.