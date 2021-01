Tenåring venter fortsatt på tiltale etter 450 dager

En 18-åring døde etter å ha blitt knivstukket flere ganger i overkroppen med en foldekniv i Haugesund 25. oktober 2019. Knivstikkingen skjedde ute på gaten etter at en krangel oppsto på en fest.

En 16 år gammel gutt ble noen timer senere pågrepet og siktet for drapsforsøk. Gutten har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen.

Guttens forsvarer, advokat Sverre Hetland, sier til Haugesunds Avis at det er helt uforståelig at saken ennå ikke er ferdigbehandlet fra påtalemyndighetens side.

– Slik jeg vurderer det, var hoveddelen av etterforskningen inkludert avhør av vitner, ferdig fra politiets side tidlig i desember 2019. Saksbehandlingstiden er et brudd på straffeprosessloven paragraf 249 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Ungdom har i Norge krav på å få sakene avgjort raskt, sier Hetland.

Forslag til påtaleavgjørelse sendes statsadvokaten om få dager, sier politiadvokat Cecilie Steen.

Hun mener den lange saksbehandlingstiden ikke utgjør lovbrudd fordi lovparagrafen åpner for at fristen kan overskrides hvis etterforskning eller andre særlige hensyn krever det. Politiet viser til at etterforskningen var tidkrevende fordi det var et stort antall vitner og behov for å kartlegge de involvertes roller.