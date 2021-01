Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og coronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de coronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Etter hvert som vaksineringen av befolkningen gjennomføres, og smitteverntiltak kan reduseres, vil mange av dem som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtiden vil situasjonen være mer usikker. Med disse forlengelsene gir vi både arbeidstakere og arbeidsgivere mer forutsigbarhet i en vanskelig tid, sier Asheim.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 ganger grunnbeløpet (G), og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G. Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.