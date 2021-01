Flertall for å fjerne Trump med grunnlovstillegg

Et flertall i Representantenes hus stemte for en resolusjon som ber visepresident Mike Pence bruke det 25. grunnlovstillegget til å fjerne presidenten fra makten.

Pence sa før avstemmingen startet at han ikke ville iverksette det 25. grunnlovstillegget fordi han mente den mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Flere republikanere er for riksrett

Fire republikanere i Representantenes hus sier at de ville stemme for en riksrettstiltale mot Donald Trump. Det skjer etter at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge New York Times har sagt han mener presidenten har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

Etter det CNN får opplyst vil mellom 10 og 25 av republikanerne i Representantenes hus stemme for en riksrettstiltale. Det skal etter planen stemmes over tiltalen onsdag.

USA med mer nærmere 4.500 koronadødsfall

USA har registrert nærmere 4.500 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Det er det høyeste dødstallet som er rapportert på ett døgn så langt i pandemien.

USA registrert mer enn 235.000 nye smittetilfeller og 4.470 dødsfall, ifølge oversikten. Det er også den første gangen antall døde har oversteget 4.000 på 24 timer i landet.

712 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 712 koronasmittede i Norge. Det er 283 flere enn dagen før, men 227 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 56.615 koronasmittede personer her i landet. 149 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det er to flere enn dagen før.

Raymond Johansen støtter Støre som Ap-leder

Oslos byrådsleder Raymond Johansen setter pris på å bli trukket fram som lederkandidat i Ap, men sier det ikke er en «aktuell problemstilling».

– Det er alltid hyggelig å bli trukket fram, men det er ingen aktuell problemstilling. Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets leder, og vår statsministerkandidat foran valget til høsten. Det støtter jeg, skriver Johansen i en epost til Klassekampen.