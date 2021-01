Den neste vaksinen har ankommet Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) skal nå kontrollere at vaksinene har kommet seg vel gjennom transporten, før dosene kan distribueres videre.

– Oslo er snart ferdig med sykehjemsvaksinasjonen, så Moderna går ikke til sykehjemmene. Ellers fordeles vaksinene til bydelene på samme måte som de første vaksinene, gjennom fordelingsmekanismer basert på befolkningen, uttaler direktør Hilde Terese Hamre i helseetaten til NTB.

Nedadgående alder

Det betyr at personer over 85 år står for tur, slik prioriteringen fra FHI tilsier.

– Vi begynner torsdag denne uken for fullt vaksinering i bydelene, og da fortrinnsvis i nedadgående alder, og befolkningen vil bli kalt inn fortløpende. Vi planlegger å bruke både Pfizer og Moderna, sier Hamre.

Kommunene har anledning til å sette av inntil 20 prosent av dosene til prioritert helsepersonell, og dette vurderer kommunen fortløpende.

– Vi målretter ikke i denne omgang en vaksine til spesielle målgrupper, opplyser direktøren for helseetaten.

Oslo kommune får nå 1.800 Moderna-doser, mens en tilsvarende mengde blir værende hos FHI til bruk til andre dose, som skal tas minst 28 dager etter den første. Det er produsenten som har bedt FHI å holde igjen nok doser til andre vaksinering.

Neste om to uker

Neste leveranse av Moderna-vaksinen er ventet allerede om to uker. Da skal det etter planen komme cirka 6.000 doser. I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.

I denne fryseren skal Moderna-vaksinen oppbevares. Foto: Torstein Bøe / NTB

Spesielt for denne vaksinen er at den skal holdes ved 20 minusgrader helt fram til der den skal brukes.

– Utfordringen er under transporten ut. Man må sørge for å nå enhver krok av Norge og at vaksinen fortsatt holder 20 grader når den kommer, sier Ivar Grosvold, innkjøpsansvarlig farmasøyt i FHI, til NTB.

Ligner på den første vaksinen

Det er store likheter mellom vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna, ifølge overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

– Det er en mRNA-vaksine bygget på samme type teknologi. Den har ganske lik effekt, altså at den beskytter like godt, uttalte han til NTB da nyheten om Moderna-vaksinens ankomst ble kjent mandag.

Den skal også ha tilsvarende bivirkningsprofil, som innebærer at mange får vondt i armen og en del føler seg utslått og slappe og får småfeber de første dagene.

Pfizer/Biontech-vaksinen trenger for øvrig rundt 70 minusgrader under transport. De første dosene av denne kom til Norge i romjula. Begge vaksinene skal tas i form av to doser, og for Pfizer/Biontechs variant er minstetiden 21 dager.

Oslo får ikke forrang

Helseminister Bent Høie (H) understreket mandag at selv om alle Moderna-dosene nå går til Oslo, så betyr det ikke at vaksinestrategien er endret, eller at Oslo får forrang foran andre kommuner.

Oslos politiske ledelse har flere ganger utfordret den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommunene.

FHI har valgt å gi alle dosene til Oslo fordi den første leveransen er liten, og fordi det er logistisk enklest.

Immun i minst ett år

Immuniteten fra Modernas coronavaksine skal holde i minst ett år, opplyste den amerikanske legemiddelprodusenten på en helsekonferanse mandag.

Moderna sa at selskapet er trygg på at den såkalte mRNA-teknologien som brukes i vaksinen, også er godt egnet til å brukes på den nye varianten av coronavirus som er oppdaget i flere land.

Siden det første sprøytestikket med covid-19-vaksine ble satt 2. juledag, har 21.211 personer fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk tirsdag.