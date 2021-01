Coronasmittet Gjerdrum-beboer døde

– En beboer fra Gjerdrum kommune som var smittet med covid-19, døde tirsdag 12. januar. Beboeren var overført til Kommunal covid-19-behandlingsenhet (KCB) etter rasulykken i desember, opplyser sykehjemsetaten i Oslo tirsdag ettermiddag.

En annen pasient ved KCB døde også tirsdag. Pasienten døde av andre årsaker, men med påvist covid-19-smitte, ifølge kommunen.

I tillegg opplyser Oslo kommune at to beboere ved Hovseterhjemmet som var syke med covid-19, døde mandag. Hovseterhjemmet driftes av Lovisenberg omsorg på oppdrag for Oslo kommune.

47 beboere på sykehjem er døde som følge av covid-19, opplyser Oslo kommune. I tillegg har en sykehjemsbeboer dødd på sykehus. 14 covid-19-syke pasienter er døde ved den kommunale behandlingsenheten.