Sørøst politidistrikt fikk melding om ulykken klokka 19.40 mandag kveld.

– Det meldes fra ulykkesstedet at fører av bilen, en lokal mann i 70-årene, har avgått med døden, opplyser operasjonssentralen.

Mannen kjørte av veien og krasjet inn i en vedstabel på en privat gårdsplass.

John Olav Grelland i Sørøst politidistrikt forteller til Drammens Tidende at mannen trolig skal ha fått et illebefinnende like før han kjørte av veien.