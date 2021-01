Minst 50 land lover å beskytte én tredel av planeten

Oppslutningen om løftet ble kunngjort av Frankrikes president Emmanuel Macron på det digitale One Planet-toppmøtet mandag.

Rundt 30 regjeringssjefer, tjenestemenn og ledere for internasjonale organisasjoner deltok på møtet. Blant dem var Norges statsminister Erna Solberg.

– Klima- og mangfoldskrisene må håndteres samlet. Også når vi mobiliserer finansieringen, sa Solberg i sitt innlegg.

Hun understreket at coronapandemien har rammet også dette arbeidet.

– Når vi håndterer konsekvensene av det, må vi også tenke framover. Å beskytte biologisk mangfold vil styrke den globale motstandskraften mot framtidige trusler, inkludert nye virus og klimaforandringer, sa Solberg.

– Nå må det betales

Statsministeren tok til orde for nye partnerskap mellom privat og offentlig sektor for å bevare biologisk mangfold. Hun tok til orde for å redusere eller omdirigere subsidier som er skadelig for mangfoldet.

Solberg mener det å stanse avskoging i tropiske land er en nøkkel i kampen både mot klimaendringer og tap av artsmangfold.

– Nå må både private selskaper og land begynne å betale for det i stor skala, sa Solberg.

Hun kunngjorde også at Norge har skrevet under på den fornyede Amsterdam-pakten med åtte europeiske land. Den har som mål å hjelpe land til å klare seg uten avskoging, og skape bærekraftige samfunn.

– Truer helse og sikkerhet

Målet om å beskytte minst 30 prosent av planeten innen 2030, ble lansert i 2019 av Costa Rica, Frankrike og Storbritannia. På mandagens toppmøte ga deltakerne også løfter om å bruke over 120 milliarder kroner på blant annet et treplantingsprosjekt i Sahel-regionen i Afrika kalt Great Green Wall.

– Press på naturen fra menneskelige aktiviteter øker ulikhetene og truer vår helse og sikkerhet, sa Emmanuel Macron.

En rapport fra FNs naturpanel i 2019 konkluderte med at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. For mange av dem kan dette skje i løpet av de neste tiårene.