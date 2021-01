Rickard Gustafson slutter som konsernsjef i SAS

Gustafson blir i SAS til senest 1. juli i år, opplyser flyselskapet i en pressemelding mandag.

– Jeg er skuffet og lei meg for at Rickard velger å gå videre fra sin viktige rolle i SAS. Samtidig vil jeg takke Rickard for hans fantastiske jobb i de ti årene han har vært konsernsjef og administrerende direktør, sier styreleder Carsten Dilling.

– Etter ti intense og stimulerende år i SAS er det i løpet av det første halvåret 2021 på tide å gi stafettpinnen videre, i og med at jeg har blitt tilbudt en stilling i et av Sveriges ledende industrikonsern, sier Rickard Gustafson.

SAS er i likhet med andre flyselskapet hardt rammet av coronapandemien og medfølgende reiserestriksjoner. De ferskeste trafikktallene, for november 2020, viste at SAS da fraktet 331.000 passasjerer.



Det var en reduksjon på 86 prosent i passasjertallet sammenlignet med samme måned året før – og en nedgang på 45 prosent fra oktober 2020. Samtidig hadde selskapet redusert kapasiteten betydelig.

Årsresultatet var også kraftig tynget av pandemien, og på ett år har SAS tapt 10,6 milliarder kroner før skatt.

– SAS er fortsatt i en kritisk, men stabil posisjon, og styret har naturligvis umiddelbart begynt prosessen med å utnevne en ny administrerende direktør og konsernsjef for SAS, opplyser styreleder Carsten Dilling.