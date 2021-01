FHI ber om nøyere vurdering ved vaksinering av alvorlig skrøpelige

Derfor har FHI valgt å oppdatere vaksinasjonsveilederen. Det er likevel ingen endringer i rekkefølgen i vaksinekøen

– For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, opplyser FHI.

Instituttet fremhever at gevinsten av en vaksine kan være marginal eller irrelevant for dem som har svært kort gjenstående levetid. I tillegg kan relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser for dem med aller mest alvorlig skrøpelighet.

– For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.